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Galatasaray'da Diagne'nin cezası ne zaman bitecek?

Galatasaray'ın özlemle beklenen forvet transferi Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların en çok beklediği oyuncu. Diagne'nin cezası ne zaman bitecek? Senegalli futbolcu Galatasaray formasıyla ne zaman sahaya çıkacak?

03 Şubat 2019 Pazar 13:32
Galatasaray'da Diagne'nin cezası ne zaman bitecek?

Galatasaray'ın özlemle beklenen forvet transferi Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların en çok beklediği oyuncu. Diagne'nin cezası ne zaman bitecek? Senegalli futbolcu Galatasaray formasıyla ne zaman sahaya çıkacak?

Galatasaray'da Diagne'nin cezası ne zaman bitecek?

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Senegalli forvet Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Süper Lig'de 21. haftada oynanacak olan Trabzonspor mücadelesinde sahada olacak. 

17 Ocak 2019'da oynana Kasımpaşa - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde direkt kırmızı kart görerek 4 maç ceza alan 27 yaşındaki futbolcu, cezasını Alanyaspor - Galatasaray maçı ile doldurdu. 

Mitroglou'nun durumu 

Alanyaspor mücadelesie ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni forveti Kostas Mitroglou, maçta varlık gösteremedi ve ilk yarının başında yerini Sinan Gümüş'e bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Mbaye Diagne'ye Trabzonspor maçında görev vermesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 13:32
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