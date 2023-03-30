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Spor Galatasaray'da dev transfer için düğmeye basıldı! Keşfedildi...
Spor

Galatasaray'da dev transfer için düğmeye basıldı! Keşfedildi...

Yeniakit Publisher
2023-03-30 14:27:00 -
Galatasaray'da dev transfer için düğmeye basıldı! Keşfedildi...

Galatasaray, Hırvatistan'ın Dünya Üçüncüsü olmasında büyük payı bulunan, önceki gün de milli takımımız karşısında müthiş kurtarışlar yapan Dominik Livakovic için düğmeye bastı.

Galatasaray, Hırvatistan'ın Dünya Üçüncüsü olmasında büyük payı bulunan, önceki gün de milli takımımız karşısında müthiş kurtarışlar yapan Dominik Livakovic için düğmeye bastı.

Galatasaray sözleşmesi 2024'te bitecek olan Muslera'nın boşluğunu doldurmak için şimdiden arayışlara başladı.

Muslera'yı aratmayacak düzeyde kaleci arayışında olan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom, Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'e kancayı taktı.

EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'mız, kaleci Livakovic'i geçemedi. Livakovic, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlılarda maça damga vuran isim oldu.

Galatasaray'ın kaleci listesinde ilk sırada yer alan başarılı eldiven, sarı-kırmızılılara gelmeye hazır olduğunun işaretini verdi. Başarılı file bekçisinin Dinamo Zagreb'le sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Haber7'ye göre; 
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Performansıyla göz dolduran Livakovic futbol kariyerinde Hırvatistan dışına çıkmadı. 2016 yılından beri Dinamo Zagreb'te forma giyen yıldız file bekçisi, yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 26 karşılaşmada sahaya çıkan Livakovic kalesinde 24 gol gördü. 6 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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