Galatasaray'da Bruma sesleri! Geri dönüyor

Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray’ın, Leipzig’te beklentileri karşılayamayan Bruma için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

Fatih Terim’in bizzat Bruma ve menajeriyle görüştüğü, hem menajerinin hem de Bruma’nın Galatasaray’a dönmek istediği için Leipzig’in de kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktığı bildirildi. Galatasaray’a dönme teklifinin ilk olarak Bruma’dan geldiği için Leipzig’in elinin kolunun bağlandığı belirtildi.

Bu arada Bundesliga’da 15 hafta sona ererken Bruma sadece 1 maçta 90 dakika oynadı. 2 maçta kadroya giremedi. 5 maçta ise yedek kulübesinden çıkamadı.

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