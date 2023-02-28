Galatasaray'da bir bu eksikti! Icardi için müthiş iddia...

İtalyan basını, Tangocu için Roma'nın oldukça istekli olduğunu ve Mourinho'nun yeni sezonda forvet hattını Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmak istediğini duyurdu. Milan da Icardi için istekli.

Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin radarına giren Mauro Icardi, yeni sezonda İtalya'ya geri dönecek gibi duruyor... Paris Saint-Germain'in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldızın en büyük talipleri Serie A ekipleri Roma ve Milan... Dün İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise; 30 yaşındaki başarılı golcü oyuncu için en ciddi aday Roma... "Calcioinpillole.com" 'Mauro Icardi için tüm yollar Roma'ya çıkıyor' başlığı ile verdiği haberinde, Jose Mourinho'nun onu çok istediğine vurgu yaptı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Mauro Icardi'ye Roma ve Milan'ın talip olması tesadüf değil. Arjantinli oyuncuyla her zaman ilgilendiler. Özellikle Roma... Teknik Direktör Jose Mourinho, takımında görmeyi çok istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışan Başkent ekibinde; hücum hattını Portekizli çalıştırıcı, Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmanın hayalini kuruyor. Akşam'a göre; Icardi de Inter'deki günlerindeki gibi bayrak adam olmak ve İtalya'ya geri dönmek istiyor. Icardi, Roma'nın tam aradığı isim. Dybala ile sık sık telefonda konuştukları da biliniyor. Roma, Wanda Nara için bile doğru bir yer.

Milan da Icardi'yi isteyen bir başka kulüp ama Milano onun için cehennem olabilir. Roma ise Icardi için cenneti andırır. Icardi zaten şu anda Sarı-Kırmızılı forma giyiyor. G.Saray'da bu sezon kiralık oynuyor. Ancak hala Paris Saint-Germain'in oyuncusu... Eğer Paris yaz aylarında onu satmazsa bir sonraki yıl ücretsiz olarak ayrılacak. Ancak Wanda ve Icardi'nin yeni sezonda Serie A yerine Türkiye'de kalma tercihleri de var." Galatasaray yönetimi, bu sezon 12 maçta 9 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan ve taraftarla arasında büyük bir bağ oluşan Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerde bulunuyor

Galatasaray, bu sene şampiyonluğa oynarken, takımdaki birçok isim de Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekti. O isimlerden biri de Torreira... İtalyan basını, Milan'ın Uruguaylı oyuncuyu alternatifli transfer listesine aldığını ve yaz aylarında Galatasaray'a resmi teklif yapacağını duyurdu. Haberde; "Teknik Direktör Pioli, Ismael Bennacer'e alternatif olarak Torreira'yı istiyor. Milan, Uruguaylı oyuncu için hamle yapacak. İtalya'ya dönme arzusu, onu Türk kulübüyle imzaladığı uzun sözleşmeden vazgeçmeye ikna edebilir" ifadeleri kullanıldı.

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