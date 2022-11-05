  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da bir bu eksikti!
Spor

Galatasaray'da bir bu eksikti!

Mali olarak zor bir dönemden geçen Galatasaray'da şikayetler her geçen gün artıyor. Feghouli ve Babel'in FIFA'ya şikayet etmesinin ardından Van Aanholt ve Pulgar da sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 20:42:00 -
Galatasaray'da bir bu eksikti!

Mali olarak zor bir dönemden geçen Galatasaray'da şikayetler her geçen gün artıyor. Feghouli ve Babel'in FIFA'ya şikayet etmesinin ardından Van Aanholt ve Pulgar da sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti.

Galatasaray'da oyuncu kontratlarından kaynaklı problemler devam ediyor.

Mali olarak zor günlerden geçen sarı-kırmızılı kulüpte Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, sözleşmesinden doğan ve ödenmeyen ücretler için kulübe ihtar çekti. Ayrıca Van Aanholt'un yanı sıra 2021-22 sezonun ikinci yarısında Fiorentina'dan 6 ayılığına kiralanan Erick Pulgar da Galatasaray'a ihtar gönderdi.

İki futbolcu da sarı-kırmızılıların ivedilikle ödemeleri yapmasını istiyor.

Van Aanholt ayrılabilir

Bu sezon Galatasaray'da ilk haftalarda düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Van Aanholt, sergilediği yetersiz futbol sonrasında kadrodan kesik yedi.

Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında yedek kulübesinde bekleyen Hollandalı oyuncu, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 21 kişilik maç kadrosuna dahi alınmadı. 32 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı planlıyor.

 

Galatasaray'ın eski oyuncuları Sofiane Feghouli ve Ryan Babel de geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Feghouli, Galatasaray'dan alacağı olan 1.6 milyon euroyu; Babel, 1.3 milyon euroluk alacağını faiziyle birlikte talep etmişti.

 

 

 

Galatasaray, dünya devi ile görüştü!
Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

Spor

Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!
Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!

Spor

Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!

Galatasaray'a bir Alman daha!
Galatasaray'a bir Alman daha!

Spor

Galatasaray'a bir Alman daha!

Yok artık Yusuf Şimşek hocam!
Yok artık Yusuf Şimşek hocam!

Spor

Yok artık Yusuf Şimşek hocam!

Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a gol üstüne gol!
Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a gol üstüne gol!

Spor

Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a gol üstüne gol!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23