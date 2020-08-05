Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Gözünü gelecek sezona diken Galatasaray, TFF'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından gaza bastı. Aslan'da hedef Belhanda'yı satıp yerine dünya yıldızı ismi transfer etmek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Satılır ve üzerine bir de bonservis bedeli gelirse Götze alınacak. Tabii bonservisi elinde olan Alman oyuncu bu süreçte başka takıma gitmezse.

Alman futbolcunun ikna edilmesi için görüşmeler devam ediyor. Ancak Belhanda kalma konusunda diretirse Terim kesinlikle oyun aklı olacak, daha düşük maliyetli bir isim de arıyor.

Yabancı kuralının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması üzerine isimler yeniden masaya yatırılmaya başlandı.