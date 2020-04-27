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Spor

Galatasaray'da ayrılık! Genç yıldız adım adım Trabzonspor'a

Galatasaray forması giyen Mustafa Kapı'nın Trabzonspor ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

2020-04-27 13:57:00 -
Galatasaray'da ayrılık! Genç yıldız adım adım Trabzonspor'a

Koronavirüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Mustafa Kapı hamlesi

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlendi.

Genç oyuncunun, bordo-mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.

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