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Spor

Galatasaray’da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında defansın ortasında sakatlığı bulunan Marcao’nun yerine Ahmet Çalık’a görev verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:10:48 -
Galatasaray’da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında defansın ortasında sakatlığı bulunan Marcao’nun yerine Ahmet Çalık’a görev verdi. Terim, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre de 11’de 2 değişiklik yaptı.


Korona virüs nedeniyle Süper Lig’e verilen aranın ardından ilk olarak Çaykur Rizespor deplasmanına giden Galatasaray’da 11 belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, erteleme öncesinde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre 2 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao’nun yerine Ahmet Çalık’a şans veren Terim, Belhanda’nın yerine de Ömer Bayram’ı görevlendirdi. 17 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram da yedeklerde bulunuyor.


Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Marcelo Saracchi, Jean Micheal Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11’i ile çıkacak.


Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Florin Andone, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı bekleyecek.

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