Galatasaray'a Ukraynalı yıldız! Ocakta geliyor
Gomis'in boşluğunu doldurmak isteyen ve en az 1 transfer yapmayı planlayan Galatasaray'da masaya gelen son isim Dinamo Kiev'den Biesiedin oldu.09 Ekim 2018 Salı 10:55
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim öncülüğünde takımı gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı golcüyü takibe alırken scout ekibi yarın İtalya'ya gidecek.
İtalya'nın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında Artem Biesiedin'i izleyecek ve Terim'e rapor verecek. Bir süredir G.Saray'ın izleme listesinde yer alan 22 yaşındaki golcü ilk kez canlı olarak izlenecek.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Artem Biesiedin'e olan ilginin en önemli nedenlerinden birisi de Dinamo Kiev'le olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması.
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