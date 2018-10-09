Galatasaray'a Ukraynalı yıldız! Ocakta geliyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim öncülüğünde takımı gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı golcüyü takibe alırken scout ekibi yarın İtalya'ya gidecek.

İtalya'nın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında Artem Biesiedin'i izleyecek ve Terim'e rapor verecek. Bir süredir G.Saray'ın izleme listesinde yer alan 22 yaşındaki golcü ilk kez canlı olarak izlenecek.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Artem Biesiedin'e olan ilginin en önemli nedenlerinden birisi de Dinamo Kiev'le olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması.