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Galatasaray'a UEFA'dan şok! Rapor bekleniyor

UEFA, Galatasaray'ın mevcut yönetiminin mali genel kurulda idari yönden ibraz edilmemesi nedeniyle sarı kırmızılılardan rapor istedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:14
Galatasaray'a UEFA'dan şok! Rapor bekleniyor

Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından UEFA da harekete geçti.

Galatasaray'da mali genel kurulda yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tartışmalar devam ederken UEFA'nın da harekete geçtiği öğrenildi. UEFA'nın denetimi altında olan sarı kırmızılı kulüp, tartışmalı genel kurul sonrası ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyacak.

Galatasaray'dan rapor istediler

23 Mayıs tarihinde gerçekleşen Mali Genel Kurulda sarı kırmızılı yönetim 331'e karşı 358 oyla idari (yönetsel) açıdan ibra edilmezken bu durum UEFA'nın da gündemine girdi. UEFA, Galatasaray Kulübünden bu durumla alakalı sarı kırmızılı kulüpten bilgi ve rapor istedi.

Galatasaray ve birçok kulübü yakından takip eden UEFA, Mali Genel Kuruldaki ibrasızlık konusu ile alakalı, sarı kırmızılı yönetimin kapısını çaldı. UEFA yetkilileri, sarı kırmızılı kulüpte son günlerde yaşananlarla ilgili ayrıntılı bir rapor istedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:14
  1. UEFA
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