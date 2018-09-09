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Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba yeni hedefini açıkladı

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba, hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

09 Eylül 2018 Pazar 13:13
Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba yeni hedefini açıkladı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, Galatasaray dergisine yaptığı açıklamada, öncelikli hedefinin sarı-kırmızılı formayla kupalar kazanmak olduğunu belirterek, "İleride hem kendimi daha iyi geliştirebilmek hem de kulübüme para kazandırmak için Avrupa'da futbol hayatımı sürdürmeyi düşünebilirim. Hedeflerim arasında İspanya ligi var." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği ilginin adaptasyon sürecini kısalttığını vurgulayan Emre, kendini bu camiaya ait hissettiğini aktardı.

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağına inandığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Milli takım hep hedeflerim arasındaydı. İyi performans göstererek milli takıma katılmayı amaçlıyordum. Alındığımda çok mutlu oldum. Hedefim milli takımda kalıcı olmak. Önümüzde eleme maçları var, milli takıma katkı sağlamayı sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Akbaba, Galatasaray'a transfer sürecine de değinerek, şunları kaydetti:

"Sonuçta serbest bir oyuncu değildim, bonservisim kulüpteydi. Eski kulübümün bazı beklentileri vardı fakat ben onlara Galatasaray'a gitmek istediğimi ilettim. Onlar da bana başka kulüplerle anlaştıklarını ifade ettiler. Hatta geçen sezon arasında başlamıştı teklifler. Evet, sonuçta profesyonel oyuncuyuz ama sevdiğimiz bir takım var. Bu görüşmeler yaşanırken Alanyaspor antrenmanlarına devam ediyordum. Gönlümde her zaman Galatasaray vardı. 'Siz başka bir takımla anlaşmış olabilirsiniz ama ben istemiyorum' dedim. Ertesi gün beni tekrar kulübe çağırdılar ikna etmek için, onlar da kendi açılarından haklı olabilirler, fakat sonuç değişmedi. Sonuçta bir karar vermem gerekiyordu. Aileme de danıştım. Herkes benim gibi düşünüyordu. Babam olsun, eşim olsun, tüm ailem Galatasaray'a gitmemi istemişti."

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 13:13
  1. Emre Akbaba
  2. Galatasaray

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