Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'a teklif geldi...

Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan Basel'in Galatasaray'da Gomis'in arkasında kalan Eren'i istediği belirtiliyor

01 Mayıs 2018 Salı 09:27
Galatasaray'a teklif geldi...

Adım adım gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'a transfer teklifi var. İsviçre basını, ligde 8 sezon soma şampiyon olamayan Basel'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Eııro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi. (Takvim)

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:27
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    1. Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    2. Barışı yapan kendisi ama, 'ödül..
    3. Amerika Dışişleri Bakanı, Ürdün Kralı..
    4. Trabzonspor'da Şenol Güneş hareketliliği
    5. Avrupa’nın üçte biri başörtüsüne karşı
    6. Kocaeli’de huzur uygulaması: 11 kişi..
    7. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde..
    8. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi..
    9. IMF'den Türkiye mesajı
    10. FETÖ'cü operasyon esnasında telefonu..
    11. AK Parti’nin seçim stratejisi belli oldu
    12. Ayrıntılar ortaya çıktı! Şal kavgası..
    13. Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi..
    14. Askerlik yoklamasında büyük kolaylık!
    15. Beşiktaş'ta istenmeyen adam...
    16. E-devlette "Askerlik" uygulaması..
    17. İzmir'de polisin dur ihtarına uymayan..
    18. İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya savaş..
    19. Jim Mattis'ten Suriye açıklaması
    20. Avrupa Birliği'nden İran açıklaması
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!