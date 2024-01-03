Galatasaray'a şok! Resmen ihtar çektiler, söke söke alacaklar
Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro'ya 2022-23 sezonu öncesinde G.Saray kadrosuna katılan Abdülkerim Bardakcı için yeşil-beyazlı kulüpten sert açıklama geldi.
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de yaptığı açıklamada bu transferden ödenmeyen taksitlerin olduğunu ve bunun için G.Saray'a ihtar çektiklerini söyledi.
Bu bedelin son taksit olan 250 bin Euro (8.1 milyon TL) olduğu öğrenilirken başkan Korkmaz, "Alamazsak dava açacağız" diyerek G.Saray yönetimine mesajını gönderdi.
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