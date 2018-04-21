Galatasaray'a şok! İstanbul'da kaldılar
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a elenen Galatasaray'a Alanyaspor maçı öncesi İstanbul'daki taraftarlarından kötü haber geldi.21 Nisan 2018 Cumartesi 15:17
Türk Hava Yolları'nın Alanya - Gazipaşa seferi olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi. Bunun sonucunda ise Galatasaray taraftarları ve takımı takip eden basın mensupları havaalanında kaldı.
Sorun çözüme kavuşturulamadığı takdirde İstanbul'daki taraftarlar ve basın mensupları maça gidemeyecek.
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