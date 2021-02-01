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Spor Galatasaray'a müjde
Spor

Galatasaray'a müjde

Madrid'te, Real Madrid'in dünyaca ünlü fizyoterapisti Joaquin Juan nezaretinde rehabilitasyon çalışmalarını sürdüren Falaco, İstanbul'a dönüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:22:00 -
Galatasaray'a müjde

Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin dış haberler bölümü muhabiri Felipe Sierra'nın verdiği bilgiye göre; Radamel Falcao İsranbul'a dönüyor.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sierra, "Falcao'nun bugün yapılan testleri oldukça iyi çıktı. Saatler içinde İstanbul'a dönecek. Bu akşam İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Durumu gayet iyi. Başarılı bir iyileşme süreci yaşadı. 1 hafta takımdan ayrı çalışacak; sonra takıma katılacak" dedi.

Kolombiyalı futbolcunun sezon sonuna kadar Galatasaray'da oynayacağını belirten Sierra, "Ailesi ile birlikte Galatasaray'da olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Teklifler vardı; ama kararı sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak. Şu anda bir yere gitmesi mümkün gözükmüyor; ama yaz döneminde MLS'ten gelecek teklifleri değerlendirecek. Gelecek sezon için de sözleşmesi devam ediyor; ancak yaz dönemi için farklı kararlar alma eğiliminde" şeklinde konuştu.

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