Galatasaray'a milyon eurolarla geldi, başına gelmeyen kalmadı!

Galatasaray'da Yusuf Demir kabusu yaşanıyor. Sezon başı büyük umutlarla ve 6 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir, yabancı sınırı ve bölgesindeki oyuncuların formda oluşu sebebiyle bir türlü Galatasaray 11'ine adını yazdıramadı. Genç oyuncunun yeni bir problemi daha var.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir sarı kırmızılı takıma geldiğine neredeyse pişman oldu. Sezon başında büyük beklentilerle ve 6 milyon euro gibi ciddi bir bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, önce yabancı sınırının kurbanı oldu. Sonrasında ise teknik direktör Okan Buruk'un as 11'i oluşturması ve takımın kayıpsız ilerlemesi sebebiyle formda arkadaşlarını bir türlü kesemedi. Genç yıldızın yeni bir kabusu daha oluştu: Nicolo Zaniolo.

GALATASARAY'DA YUSUF DEMİR'İN KABUSU

Kariyerinde Barcelona gibi bir dev olan Yusuf Demir, yaz aylarında Galatasaray'a imza attığında herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun başına gelmeyen kalmadı denebilir. İlk haftalarda yabancı sınırı sebebiyle 11'e girmekte zorlanan Yusuf Demir, az da olsa süre almaya başlamıştı ki bu sefer de sakatlık sorunu yaşadı. 1,5 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve 9 maç kaçıran Yusuf'un ayrı kaldığı bu süreçte Galatasaray adeta şaha kalktı. As 11'ini oluşturan teknik direktör Okan Buruk, sağ kanadı Rashica'ya teslim ederken, zaman zaman burada Yunus Akgün'ü de kullandı ve ondan da verim aldı. Ancak sakatlıktan dönen Yusuf Demir için işler o kadar iyi gitmedi. Süre almakta zorlanan ve oynadığı maçlarda da üzerinde baskı hisseden genç oyuncu pas hatalarına engel olamayınca formadan bir hayli uzaklaştı. Genç oyuncu yeni yıla da sakat bir şekilde girdi ve ligde oynanan son 6 maç ile kupadaki son 3 maçta kadroya giremedi.

Ligin ilk devresini kötü geçiren ve kadroya girme umutları azalan Yusuf Demir'in kiralık olarak düzenli şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesinin önünde de engel mevcut. Bu sezon hem Rapid Wien hem de Galatasaray'da oynayan Yusuf'un, FIFA kuralları gereği üçüncü bir takıma transferine izin verilmiyor. Bu kural da genç oyuncunun 'pişmesi' için takımdan gönderilmesine engel teşkil ediyor. Akşam'a göre; Ancak burada ilginç bir detay mevcut. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 'Asrın Felaketi' olarak akıllara kazınan deprem sonrası adeta olağanüstü hal ilan eden Türkiye Futbol Federasyonu, birçok kuralı esneterek kulüplere bu zor zamanda kolaylık sağlama kararı aldı. Ara transfer süresini uzatan TFF, ligden çekilmek isteyen takımlara da yardımcı oldu. Yusuf Demir'in şansını Türkiye içinde bir takımda denemek istemesi halinde federasyonun kolaylık sağlaması bekleniyor.

Bu sezon başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmeyen Yusuf Demir'in son kabusu ise Nicolo Zaniolo'nun transfer edilmesi oldu. Rashica ve Yunus Akgün ile forma rekabetine girmeye hazırlanan Yusuf için İtalyan yıldızın gelişi hayallerin yıkılışı oldu. 35 milyon euro market değeri olan ve İtalyan futbolunun gözdesi olan Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında kısa sürede golle buluşmasıyla nasıl bir etki göstereceğini şimdiden belli ederken, Yusuf Demir'in de çok az olan umutlarını noktaladı ve dünyasını başına yıktı.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkıp 129 dakika süre alan Yusuf Demir gol ve asist katkısı sağlayamadı. Avusturya doğumlu oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.