Galatasaray'a Malatya'da kötü haber!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da stoper Marcao, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.26 Nisan 2019 Cuma 00:42
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçına ilk 11'de başlayan Marcao, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 32. dakikasında kasığından sakatlanan Marcao, topu dışarı atıp kendisini yere bıraktı.
Marcao yerine Selçuk İnan
Sekerek saha dışına çıkan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kalırken yerine Selçuk İnan dahil oldu.
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