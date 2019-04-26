Galatasaray'a Malatya'da kötü haber! Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da stoper Marcao, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçına ilk 11'de başlayan Marcao, sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Karşılaşmanın 32. dakikasında kasığından sakatlanan Marcao, topu dışarı atıp kendisini yere bıraktı. Marcao yerine Selçuk İnan Sekerek saha dışına çıkan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kalırken yerine Selçuk İnan dahil oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.