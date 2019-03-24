Galatasaray'a kötü haber! Milli takımda sakatlandı Galatasaray'ın Yunanlı golcüsü Kostas Mitroglou, Yunanistan'ın Liechtenstein ile oynadığı maçta sakatlandı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Yunan yıldızı Kostas Mitroglou, Yunanistan'ın Liechtenstein ile oynadığı maçın 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Galatasaray'ın Yunan doğumlu yıldızı Kostas Mitroglou, Yunanistan Milli Takımı ile çıktığı Liechtenstein maçında sakatlandı. Devam edemedi 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Liechtenstein ile karşı karşıya gelen Yunanistan'da maça ilk 11'de kaptan olarak başlayan Kostas Mitroglou, maçın 23. dakikasında sakatlandı. Mitroglou, maça devam edemeyerek oyundan çıkmak durumunda kaldı. Yerini Anastasios Donis'e bırakan yıldız oyuncunun durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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