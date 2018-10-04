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Galatasaray'a kötü haber! 2 isim kadrodan çıkarıldı

Galatasaray Spor Kulübü, Eren Derdiyok'un ağrılarının devam etmesi, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrasında kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine her iki oyuncunun da Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:32
Galatasaray'a kötü haber! 2 isim kadrodan çıkarıldı

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok’un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan’ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:32
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