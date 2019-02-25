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Galatasaray'a gözdağı verdi: Teslim olmak için...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek olan Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut, tarihi maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:36
Galatasaray'a gözdağı verdi: Teslim olmak için...

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanşında çarşamba günü Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bordo-beyazlı ekip, kupa maçının hazırlıklarına Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarınki antrenmanın ardından kampa gireceklerini belirtti.

"Atacağımız bir gol belki..."

Galatasaray karşısında oynayacakları maçın şehirde bir futbol bayramı olarak görüldüğünü ifade eden Palut, şöyle devam etti:

"İlk maçta 2-0'lık bir mağlubiyet söz konusu. Çarşamba günü sahada elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız, rakibe bakmaksızın. Galatasaray'a karşı 2-0 kolay bir skor değil ama sahaya teslim olmak için çıkmayacağız. Atacağımız bir gol belki bizi konsantrasyon ve istek anlamında turun içine daha çok sokacak. Bunun çalışmalarını yapacağız. En iyisini yapacağız ve ortaya çıkan sonuca da razı olacağız."

Palut, takımda Tom'un haricinde sakat oyuncunun bulunmadığını kaydetti.

1. Lig'de hafta sonu deplasmanda Altınordu'yla da karşılaşacaklarını hatırlatan Palut, maçta en iyi oyunlarını ortaya koymaya çalışacaklarını ve ligde üst sıralarda olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Hatayspor'un kalecilerinden Ömer Alıcı da Galatasaray karşısına çıkacakları için heyecanlı olduklarını ve takımı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:36
  1. Galatasaray
  2. Hatayspor
  3. İlhan Palut

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