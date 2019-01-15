Galatasaray'a büyük şok! Boluspor maçı ertelenebilir

Ziraat Türkiye Kupası'ndaBoluspor -Galatasaray maçı öncesi Atatürk Stadı zemini kar ve buzla kaplandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Boluspor-Galatasaray maçının ertelenme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray’ın bu akşam saat 19.50’de Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kötü hava şartları nedeniyle mücadelenin oynanacağı Atatürk Stadı’nda hummalı bir çalışma başlatıldı.

Yılın en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Bolu’da maçın oynanacağı Atatürk Stadı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. 10-15 santimlik kar kalınlığının olduğu statta zemin temizleme çalışmaları başlatıldı.

Federasyon yetkilileri maçın oynanabilmesi adına saha zeminin 19.50’ye kadar hazır hale getirilmesini istedi ancak kar yağışının devam etmesi maçın iptal edilme olasılığını gündeme getirdi.

Son karar maç saatinde verilecek

Boluspor Galatasaray maçının oynanacağı statta zemin ısıtma sistemi bulunmuyor. Havanın -3 dereceleri gördüğü şehirde karşılaşma saati sıcaklığın daha da düşeceği belirtildi. Son 16 turundaki Boluspor Galatasaray mücadelesi başlama saatine kadar zemin temizleme işlemi devam edecek ancak maç için uygun şartlar oluşmazsa Boluspor Galatasaray maçının ertelenme ihtimali bulunuyor. Yetkililer maçın oynanıp oynanmayacağına hava şartlarına göre karar verecek.