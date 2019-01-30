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Galatasaray'a bir golcü daha!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Kostas Mitroglou'nun 31 Ocak günü sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:56
Galatasaray'a bir golcü daha!

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından bir golcü transferini daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tüm şartlarda anlaştığı Marsilya'nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getiriyor.

Kostas Mitroglou, 31 Ocak günü sabah saatlerinde İstanbul'da olacak ve kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmenin altına imzasını atacak.

1,5 yıllık kiralık olarak kadroya katılacak

Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 1,5 yıllık bir kiralama teklifi yaptı ve tecrübeli oyuncuya da 3,5 milyon euro garanti ücret ile birlikte 500 bin euro bonus ödemeyi garanti etti. Öte yandan forma giydiği her maç için de 10 bin euro bonusun önerildiği kaydedildi.



Eski takımı Benfica da istedi

Yunan golcü için eski takımları Olympiakos ile Benfica da girişimlerde bulunurken, iki takım maaş nedeniyle devreden çıktı.

Mario Balotelli transferi sonrasında golcülerinden biriyle yollarını ayırması beklenen Marsilya'da bu sezon 19 resmi maçta 737 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, 3 kez ağları sarstı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:56
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