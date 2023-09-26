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Spor Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor! Maaşı 3 katına çıkacak
Spor

Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor! Maaşı 3 katına çıkacak

Yeniakit Publisher
2023-09-26 13:59:00 -
Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor! Maaşı 3 katına çıkacak

Galatasaray, performansıyla göz dolduran Sacha Boey'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Galatasaray'da uzun zamandır yeni sözleşme bekleyen Sacha Boey'un kontratı yenileniyor.

Yeni sözleşme konusunda görüşmelere hız veren yönetim, Fransız futbolcunun maaşı 450 bin euro'dan 1 milyon 250 bin euro'ya çıkaracak.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde imzaları atıp resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

23 yaşındaki sağ bek Galatasaray formasıyla çıktığı 64 maçta 3 gol ve 4 asist yaptı. 

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