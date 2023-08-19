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Spor Galatasaray, yeni transferi açıkladı
Spor

Galatasaray, yeni transferi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 23:16:00 -
Galatasaray, yeni transferi açıkladı

Galatasaray, Chelsea'da forma giyen 30 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kiraladı.

Sarı kırmızılılar, Faslı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
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Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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