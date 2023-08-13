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Spor Galatasaray yeni sezona soluk giriş yaptı
Spor

Galatasaray yeni sezona soluk giriş yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-13 00:33:00 -
Galatasaray yeni sezona soluk giriş yaptı

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'la deplasmanda 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Kayserispor sahasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından her iki takımda yeni sezona birer puanla başladı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak. Kayserispor da deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Mondihome Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0

Stat: RHG Enertürk Enerji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 65 Ramazan Civelek), Uzodimma (Dk. 87 Kolovetsios), Carole, Baran Gezek (Dk. 46 Ackah), Kemen, Cardoso (Dk. 82 Mane), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı ​​​​​​​

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios (Dk. 55 Angelino), Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 70 Kerem Demirbay) Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Halil Dervişoğlu), Mertens DK. 70 Zaha), Kerem Aktürkoğlu, Bakambu (Dk. 55 Icardi)

Sarı kartlar: Dk. 9 Baran Gezek, Dk. 42 Uzodimma, Dk. 42 Çağdaş Atan (Teknik direktör) (Mondihome Kayserispor), Dk. 12 Barış Alper Yılmaz, Dk. 29 Boey (Galatasaray)

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