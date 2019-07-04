Galatasaray, yeni sezona ’merhaba’ dedi Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah saatlerinde bir araya gelen takımda oyuncuların bir grubu, sağlık kontrollerine tabi tutulurken diğer grup antrenman yaptı. Sabah antrenmanına salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sahada ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.

Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Boran Güngör, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, Metehan Mertöz, Mirza Cihan ve Mustafa Kapı, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Günün ikinci antrenmanında ise salondaki core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada topla teknik çalışmalar yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.