Galatasaray, yeni golcüsünü İngiltere'de buldu

Bünyesindeki birçok yıldızı iyi fiyatlara satan Galatasaray kadrosuna katacağı yeni isimlerin çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'ın aradığı ikinci forvetin Wilfried Bony olduğu ve Fildişili golcünün de sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği belirtildi.

Sarı kırmızılı takım Alan'ın yanı sıra İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'yi kadrosuna katmak üzere. Wilfried Bony transferini yürüten isimlerin Swansea City adına Türk menajerler Kerem Solmaz ve Andy Duncal olduğu, Galatasaray ile bağlantıları kuran ismin Hakan Solmaz, Swansea City cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtilirken kulüple yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Bonservis bedeli yok

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade edilirken, futbolcunun kulübünden aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul ettiği de vurgulandı. 2013'te Hollanda ligi takımlarından Vitesse'den Premier Lig'e geldiğinden bu yana Swansea City, Stoke City ve Manchester City formaları giyen Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlayan Swansea'nin yakında Fildişili oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklaması bekleniyor.