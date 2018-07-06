THY - İmaj
0553 313 94 23

Galatasaray, yarın İsviçre'ye gidiyor

Cimbom, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışında yapacağı kamp için yarın saat 11.30'da özel uçuşla İsviçre’ye gidecek.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:39
Galatasaray, yarın İsviçre'ye gidiyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde başladı. Sarı-kırmızılılar, kampın ilk gününde bu sezonun ilk transferini de açıkladı ve başarılı futbolcu Muğdat Çelik’i kadrosuna kattı. İstanbul’daki antrenmanlar 4 Temmuz Çarşamba’ya kadar sürdü.

TOLGA CİĞERCİ ANTRENMANLARA KATILMADI

Antrenmanlarda Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda milli takımlarında olan Fernando Muslera, Younes Belhanda ile Yuto Nagatomo katılmadı. Ayrıca Tolga Ciğerci de sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek hiçbir antrenmanda yer almadı.

21 TEMMUZ'DA İSTANBUL'A DÖNECEK

Galatasaray, yarın saat 11.30’da özel bir uçuşla İsviçre’ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, 16 Temmuz’a kadar Zürih’te çalışacak, daha sonra Montreux’ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe dek burada sürdürecek. Galatasaray, İsviçre kampında 13 Temmuz’da ismi daha sonra açıklanacak bir takımla, 18 Temmuz’da Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz’da da İspanyol Valencia takımı ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılılar, Valencia maçının ardından yurt dışı kampını bitirecek ve yeni sezon hazırlıkları sürdürülmek üzere aynı akşam İstanbul’a dönecek.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:39
  1. İstanbul
  2. GALATASARAY
  3. SÜPER LİG
  4. KAMP
  5. FATİH TERİM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisin yanında satırla saldırdı!
    1. Polisin yanında satırla saldırdı!
    2. İnfazların altından bakın ne çıktı!..
    3. Özel liselerin 2018 taban puanları ve..
    4. “Caydırıcı olacaktır”
    5. Cumhur İttifakı dağılıyor mu? AK Parti..
    6. Yeni Bakanlar Kurulu pazartesi günü..
    7. Bursa'da FETÖ operasyonu: 30 abla..
    8. Sadece kimyasal hadım yetersiz
    9. 17 senelik sır cinayet çözüldü.....
    10. Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1..
    11. Figen Yüksekdağ tahliye mi edildi?
    12. Okul birincisiydi, kalp krizine yenildi
    13. Mobil homolar provokasyon peşinde
    14. Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin..
    15. Ceset bulundu, 17 yıllık cinayet..
    16. Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması
    17. İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek..
    18. Sivas’ta polis plakadaki uyanıklığı..
    19. Kırklareli'nde FETÖ'nün hücre evi..
    20. Çılgın proje! 80 bin kişilik yeni stat..
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor