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Galatasaray yağmur altında derbi çalışmalarını sürdürdü

Gaalatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:15
Galatasaray yağmur altında derbi çalışmalarını sürdürdü

Gaalatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:15
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