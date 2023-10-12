Galatasaray ve Fenerbahçe’den yine transfer rekabeti: Hedefte yeni Arda Güler var!

Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen sarı lacivertli yönetim, Almanya'da yeni Arda'sını buldu. Sarı-lacivertliler de, Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen 17 yaşındaki Can Uzun için yeniden harekete geçildi. Alman basını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yetenekli 10 numarayı EURO 2024 için düşündüğü haberde yer aldı.

Rakip yeniden Galatasaray!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Fenerbahçe ile Galatasaray kıyasıya rekabet halindeydi. Birçok oyuncu transferleriyle birbirlerine çalımlar atan iki dev kulüp bu kez Can Uzun ile karşı karşıya geldi.

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