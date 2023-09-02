Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarına kötü haber
Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Thomas Partey'den kötü bir haber geldi. Thomas Partey, sakatlığı nedeniyle en az 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
Arsenal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Thomas Partey'den gelen haberle yıkıldı. Thomas Partey'in sakatlandığı ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı bildirildi.
Thomas Partey bu sezon Arsenal ile 3'ü 90 dakika olmak üzere 4 maçta forma terletmişti .
İngiltere Premier Lig'de Arsenal yarın Manchester United'ı konuk edecek.
Arsenal ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.
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