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Galatasaray ve Beşiktaş onu bırakmıyor!

Galatasaray ve Beşiktaş, Eskişehirspor'un parlayan genç futbolcusu Mehmet Özcan'ın peşinde.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
Galatasaray ve Beşiktaş onu bırakmıyor!

Ön libero arayışlarına devam eden ve Bakayoko, Elneny, Schneiderlin gibi tecrübeli futbolcularla ilgilenen Galatasaray'ın gündemine Es-Es'in yıldızı Mehmet Özcan geldi.

Eskişehirspor'da oynadığı futbolla göze çarpan, ayrıca sarı kırmızılı taraftarların yönetime 'kaçırmayın' baskısı yaptığı Mehmet için Beşiktaş'ın da devrede olduğu öğrenilirken, iki ezeli rakibin Eskişehirspor yönetimiyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN 1 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 'Alırsak Dorukhan Toköz etkisi yaratabilir' dediği, Fatih Terim'in ise 'Yerli futbolcu yatırımımız için önemli' raporu verdiği 20 yaşındaki Mehmet Özcan'a Galatasaray'ın 1 milyon Euro verdiği belirtilirken, Beşiktaş'ın bu teklif karşısında geride kalmayacağı ifade edildi. Genç yeteneğin menajeri Cemal Taşlı'nın verdiği bilgilere göre; Mehmet Özcan'ın Galatasaray'a daha yakın olduğu vurgulanırken, Beşiktaş'ın da oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
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