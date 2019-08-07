Galatasaray ve Akhisarspor’dan Filenin Sultanlarına pankartlı destek
2019 TFF Süper Kupa Finali öncesinde Galatasaray ve Akhisarspor sahaya, Filenin Sultanlarını destekleyen pankartlar ile çıktı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:37
2019 TFF Süper Kupa Finali öncesinde Galatasaray ve Akhisarspor sahaya, Filenin Sultanlarını destekleyen pankartlar ile çıktı.
Eryaman Stadındaki Süper Kupa Final mücadele öncesinde her iki takım da sahaya, 23 Ağustos - 8 Eylültarihinde Ankara’da yapılacak olan CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonasında boy gösterecek olan Filenin Sultanlarını destekleyen pankartlar ile çıktı. Galatasaray, “Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz” pankartı ile sahaya gelirken, Akhisarspor ise, “Kadınlar Voleybol Şampiyonası Ankara’da” pankartı ile çıktı.
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