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Ekonomi Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Galatasaray Üniversitesi’nin çeşitli birimlerindeki ilanla unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:20:00 -
Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

ADRES: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İSTANBUL

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