Galatasaray U19 Fenerbahçe U19 maçı kaç kaç bitti? U19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19 takımları karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray U19 Fenerbahçe U19 maçı kaç kaç bitti?

U19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19 takımları karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray U19 Fenerbahçe U19 maçı kaç kaç bitti? Günün bir diğer derbisi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin U19 takımları arasında oynandı. İşte, Galatasaray U19 Fenerbahçe U19 maçının detayları... Ercan Şirin alkış topladı Galatasaray U19 takımı Fenerbahçe U19 takımını 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımı galibiyete taşıyan goller Mustafa Fettahoğlu, Erencan Yardımcı ve Ercan Şirin'den (3) geldi.

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