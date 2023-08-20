Galatasaray - Trabzonspor maçında ilginç olay
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında Sacha Boey'in ayağındaki top patladı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Sarı kırmızılı ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, gol 23. dakikada Mauro Icardi'den geldi.
Karşılaşmanın kıyasıya devam ettiği maçın ilk yarısının sonlarına doğru, sahalarda çok ender görülen bir olay yaşandı.
Galatasaraylı Sacha Boey hamle yaptığı sırada top bir anda patladı.
Oyuncuların şaşkın bakışları sonrasında hakem, topun değiştirilmesini istedi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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(Fotoğraf beIn Sports'tan alınmıştır)