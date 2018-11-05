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Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Derbiyi unutun...

Terim, takımına Fenerbahçe maçını unutturmaya çalışıyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:42
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Derbiyi unutun...

Olaylı derbinin ardından soyunma odasındaki konuşmayı kısa kesen ve “2-0’dan sonraki oyun bize yakışmadı. Schalke maçında kendinizi affettirin” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, motivasyon turlarını hızlandırdı.

2-2’lik skor takım üzerinde olumsuz bir hava yaratırken, Terim kritik Schalke sınavı öncesi kara bulutları dağıtmaya çalışıyor.

Almanya’daki maçın telafisinin olmadığına dikkat çeken İmparator, “Ligdeki derbinin telafisi var. Daha çok maç oynayacağız. Ancak Schalke sınavı çok kritik. Kazanırsak, ipler bizim elimize geçer. Salı günü hem yeni bir başlangıç yapalım hem de Avrupa’da yolumuzu açalım” ifadelerini kullandı.

Hedef 3 maç 3 galibiyet...

Ligde Bursa, Malatya ve Fenerbahçe maçlarında galibiyet alamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ise evinde oynadığı Schalke karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.

Takımın kazanma alışkanlığını yitirmesinden korkan Terim, milli araya kadarki 3 maçta 3 galibiyet hedefliyor. Cim Bom, Schalke’nin ardından Kayseri ve Konya ile oynayacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:42
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