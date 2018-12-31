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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den neşter! 5 oyuncunun biletini kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yapılanma süreci içerisinde takımda istenilen performansı sergileyemeyen oyuncularının biletini kestiği ve ara transfer döneminde bu oyuncularla yolların ayrılacağı kaydedildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 01:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den neşter! 5 oyuncunun biletini kesti

Şampiyonlar Ligi'ne veda edilen 2-0'lık Lokomotiv Moskova maçı G.Saray için dönüm noktası oldu. Rusya'daki basın toplantısında, "Taraftar bize hem ocak hem de temmuz ayında müsaade edecek. Elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar...'' görüşünü paylaşan Fatih Terim, yakın çevresine "Kadro dışı bırakmak ya da para cezası vermek çözüm değil. Bu takımı değiştireceğim'' demişti. Terim bir ay sonra düğmeye bastı ve hiçbir oyuncunun gözünün yaşına bakmadı. İşte İmparator'un ocak ayında sarı-kırmızılı takımda yapmaya çalıştığı operasyon:

Serdar Aziz için teklifler bekleniyor

Menajer Haluk Canatar'a oyuncusu Serdar Aziz'in kadroda düşünülmediği, 4 milyon Euro bonservis bedeli getirmesi halinde istediği takıma gidebileceği söylendi. Galatasaray, Serdar için Fenerbahçe ve Beşiktaş da dahil her takımdan teklif bekliyor.

Eren ile yollar ayrılıyor!

Serdar gibi üstü çizilen bir diğer isim Eren... Devre arası kampına dahil edilmeyecek Eren'den kendisine kulüp bulması istenecek ve serbest bırakılacak.

Akhisar'dan gelen iki oyuncunun performansı teknik heyeti memnun etmedi. Hem Ömer Bayram hem de Muğdat Çelik için kiralama teklifi gelirse değerlendirilecek.

Fatih Terim'in sistemine uymayan Brezilyalı stoper için Al-İttihad'la pazarlıklar bitme aşamasına geldi.

Bir stoper ve iki forvet takviyesi düşünen Galatasaray ayrıca ön libero da arıyor. Donk'un stoperde kullanılacağı öğrenildi.

Sabah

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 01:22
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Serdar Aziz

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