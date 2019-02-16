Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den büyük neşter! Sil baştan değişiyor

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gittiği UEFA Avrupa Ligi macerasına da Benfica yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da özellikle orta sahadaki organizasyon sıkıntısı göze çarptı. 2-1 kaybedilen karşılaşmada Marcao yenen 2. golde hata yapsa da teknik direktör Fatih Terim, stoperlerin performansından memnun olduğunu söyledi ve faturayı büyük ölçüde 'defansif orta saha oyuncularına' kesti.



1999 doğumlu Portekizli genç oyuncular Gedson Fernandes ve Florentino Luis, 30 yaş ortalamalı Fernando-Ndiaye ikilisine sahayı dar etti! Sürekli pas hatası yapan Fernando ve Ndiaye yüksek seviye mücadele gerektiren maçların hepsinde yetersiz kaldı. İki oyuncu sezon başından bu yana sadece 1'er gol atabildi. 11 sarı kart gören Fernando 3 kez cezalı duruma düşerken, 4 sarı-2 kırmızı kartın çıktığı Ndiaye, 6 hafta takımını yalnız bıraktı.



Sil baştan değişecek



Takıma yapılan takviyeler için, "Ocak'ta başladık, Haziran'da bitireceğiz" diyen Fatih Terim, tıpkı stoper ve forvet hattında olduğu gibi orta sahayı da iki takviye ile sil baştan değiştirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu için hem ön libero hem de 8 numara arayışına başladı. Kiralık sözleşmesinde opsiyon olmayan Ndiaye, İngiltere'ye geri dönecek. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fernando için de Galatasaray tekliflere açık.



Benfica karşısında performansları ile dökülen Fernando ve Ndiaye eleştirilerin de odak noktasına yerleşti. Fernando maç boyunca girdiği 17 ikili mücadelenin 12'sini kaybederken, rakibin tek bir atağını bile uzaklaştıramadı. Ndiaye ise forma giydiği 73 dakikada hem atak engelleyemedi hem de şut bloklayamadı.



(Sabah)Fernando