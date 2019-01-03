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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:59
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıkladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:59
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