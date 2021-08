Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Oyunun hakimi Galatasaray'dı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenerek gruplara kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın 10. dakikasında gol yediklerini aktaran Terim, "Kalemize daha önce top gelmemişti. Bu sürede de 2 pozisyon bulduk. İlk yarıda iyi oynadık. Rakibi yaslayan, gol pozisyonu bulan bir takımdık ama sette biraz zorlandık. Özellikle üçüncü bölgede çok ve gereksiz top kayıpları yaptık. Beklerimizi de dibe itemedik. Oyun planımızda onların kenarda değil önde top alması vardı. Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Direkten dönen, boş kaleye atamadığımız, kaçırdığımız pozisyonlar oldu." dedi.

İkinci yarının başında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldığını hatırlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Barış, çizgiyi iyi kullanan, özellikle bire bir oyunlarda rakibin herhangi bir müdahalesiyle savrulmayan bir oyuncu. Barış bizi öne çıkardı. Diğer arkadaşlarımız da hem seti hem de ters topu iyi oynadılar. İki bekimizi daha fazla oyuna soktuk. Sonunda golü bulduk. Bulur bulmaz hemen goller kaçırdık. Sonrasında enteresan bir şekilde gol bulduk. Daha iyi ve kaliteli bir takımız ama karşımızda çok koşan, mücadele eden ve her an her şeyi yapabilecek bir takım vardı. İkinci golden sonra gol pozisyonlarından yararlanamadık. Sonuç itibarıyla akıllarda ikinci yarıda muhteşem bir oyun, çok fazla gol pozisyonu, Galatasaray'ın turu geçmesi ve zevkli bir futbol kaldı."

"Halil Dervişoğlu'nu ilk günden beri istiyoruz"

Fatih Terim, geçen sezon kiralık olarak takımda yer alan Halil Dervişoğlu'nu istediklerini söyledi. Transferle ilgili herkesin olağanüstü çalıştığını aktaran Terim, "Halil'i ilk günden beri istiyoruz. Herkesin beklentisi olduğu gibi benim de beklentilerim var. Gedson'u vermeyeceklerini söylediler ama futbolda bir dakika sonra ne olacağı belli olmaz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Başka oyuncularla da ilişkideyiz. Tarihi kararlar verecek günler geliyor. Onu da vereceğiz ama bilsinler ki hem ekonomik olarak hem de bugünü ve bir sonrasını düşünerek en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz."

Marcao'nun durumu

Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakılan Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şu an için bir şey söylemenin yanlış olduğunu söyledi.

Marcao'nun geleceğiyle ilgili soru üzerine Terim, Avrupa'da transfer sezonunun bitmesine 5 gün kaldığını belirterek "Kulübümüzün ve bizim verdiğimiz karar devam ediyor. Beş gün çok uzun zaman. Şimdiden bir şey söylemek yanlış olur." şeklinde görüş belirtti.

"Barış Alper'in daha alacağı çok yol ve öğreneceği çok şey var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, genç oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın performansından mutlu olduğunu dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine giren ve etkili bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın forma rekabetinin kendisini zorlayıp zorlamayacağının sorulması üzerine Terim, şöyle devam etti:

"Keşke her mevki beni böyle zorlasa. Gençlerimizi birer birer kazanmak önemli. Bazen oynatmadığımızda neden oynatmadığımız için hayıflananlar oluyor ama onları ne zaman, nerede, nasıl, hangi maçta oynatacağınız önemli. Çabuk kırılabilirler, üzülebilirler ve kaybolabilirler. Kazanmanız zor oluyor ama kaybetmeniz çok kolaydır. Sabrı bize göstersinler. Onları yavaş yavaş ortaya çıkaracağız. Barış, enteresan bir başlangıç yaptı. Keçiörengücü'den sonra ilk resmi maçı PSV oldu. Oradan gelip PSV maçını oynamak kolay değil. Daha alacağı çok yol ve öğreneceği çok şey var. Güzel meziyetlerini tavana, olmayanlarını iğne seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Performansından mutluyum. Kerem de çok fazla yoruldu. Keşke biri çıkıp diğeri girdiğinde oyunu değiştirenler olsa da biz zorlansak. Seviyeli rekabet bizi daha yukarı çeker. Bravo gençlere."

"Yaş almış gençler de var." diyen Terim, "Luyindama ve Alpaslan Öztürk iyi oynadı. Alpaslan'ın ilk goldeki zamanlamayı ayarlayamaması dışında oyunun en iyilerinden biriydi. Sahanın en iyilerinden biri Feghouli, Diagne ve Van Aanholt'tu. Babel, sahada kaldığı sürece iyi oynadı. Bu arkadaşlarımızın da hakkını vermemiz lazım. Bir takımız." şeklinde konuştu.

"Kaçıncı 10 numarayı alacağız?"

Maçtan önce yaptığı basın toplantısında 10 numara ile ilgili açıklamasının yanlış anlaşıldığını dile getiren Terim, "Ben bir 10 numara alacağımızı söylemedim. Ta Rangers'e kadar gitmiş. Takım içinde bir ihtimal bir sürpriz yapabilirim. Yoksa kaçıncı 10 numarayı alacağız? 10 numaradan beklenti çok büyük oluyor. Oyuncu, bu beklentiyi karşılamadığı anda büyük tepkiler oluyor. Belhanda'yı unutmayalım. Bu çocuklar çok genç. Belhanda kaldırabilir ama bu çok genç oyuncular kaldıramaz. Bu tehlikeyi sezdim. Bu sezon için 10 numarayı kaldırdığımı söyledim. Başka numaralı oyuncu alabiliriz ama 10 numara almayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Diagne ve Mustafa Muhammed yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Mbaye Diagne'den memnun olduklarını, Mustafa Muhammed'in ise kendisini toparlayacağına inandığını söyledi. İki santrforu hakkında görüşlerini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Diagne bizimle şampiyonluk yaşayan bir oyuncu. Futbolda bugün beraber olduğunuzla yarın olmayabilirsiniz. Bugün olmak istemediğinizle yarın devam edebilirsiniz. O yüzden futbol dinamik bir oyun. Şu anda Diagne'den memnunuz. Kendisi de burada olmaktan memnun. Ancak transfer sezonunun bitmesine daha zaman var. Hem Diagne hem de Mustafa üzerinde durduğumuz iki oyuncu. Mustafa çok iyi bir giriş yaptı. Sonra ufak bir sakatlık yaşadı ve durağan geçiş yaptı. Kendisi bizim kıymetlimiz. İyi bir Mustafa'yı göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğine ve iyi şeyler yapacağına inanıyorum."