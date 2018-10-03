Galatasaray tek golle yıkıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ikinci maçında deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu.03 Ekim 2018 Çarşamba 23:53
Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaştı. Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi Porto 1-0 kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Marega kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray iki maç sonunda 3 puanda kalırken Porto 4 puana yükseldi.
Grubun üçüncü maçında Galatasaray sahasında Schalke'yi ağırlarken, Porto deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşcak
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