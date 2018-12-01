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Galatasaray, taraftarıyla buluştu

- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla tamamladı- Türk Telekom Stadı'nda yapılan idmanı 40 bin 541 taraftar izledi

01 Aralık 2018 Cumartesi 21:40
Galatasaray, taraftarıyla buluştu


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, taraftarıyla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mücadelesi öncesi son çalışmasını Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirdi.

Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store'dan en az 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra yarın Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünden takip etti.

Saat 17.30'da stada alınmaya başlanan taraftarlar, tezahüratlar ve meşalelerle sarı-kırmızılı ekibe moral verdi. Saat 19.05'te futbolcuların sahaya çıkmasıyla taraftarların coşkusu zirveye ulaştı.

Meşale yakan taraftarlar, tribünleri dolaşan teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Meşalelerin dumanı nedeniyle uzun süre saha görülemedi.

Dumanın dağılmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanın ardından orta sahada toplanan teknik ekip ve futbolcular, taraftarı desteğinden dolayı alkışladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, idmandan önce tribünleri dolaşarak taraftarı selamladı.


- 40 bin 541 taraftar ile dünya rekoru


Galatasaray Kulübü, antrenmanı izleyen taraftar sayısının dünya rekoru olduğunu açıkladı.

Türk Telekom Stadı'ndaki ekranlara yansıyan bilgiye göre, antrenmanı 40 bin 541 taraftar takip etti.

Bunun dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbi öncesinde de taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı 27 bin 681 taraftar tribünden takip etmişti.


- TFF Başkanı Demirören'e tepki


Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yeter Yıldırım Demirören" ve "Demirören istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, ayrıca açtıkları pankartla Galatasaray Kulübü üyesi olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün üyelikten ihraç edilmesini istedi.

Tribünlerde, TFF, Merkez Hakem Kurulu ve Kulüpler Birliği Vakfı aleyhine pankartlar da açıldı.


- Terim: "Bütün taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum"


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Antrenmanın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Terim, "Bütün taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Kısa süre önce yapılan bir çağrıda, bu soğuk havada, burada olmanın tek bir açıklaması olabilir; Galatasaray'a adanmış hayatlar. Kulübüm, takımım, arkadaşlarım ve kendim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Cefakar ve vefakar taraftarlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Galatasaray, her zaman elinden gelenin en iyisini sahada yapmak ister, yapmalıdır. Çok ciddi bir rakibimizle oynayacağız. Büyük bir rakibimizle oynayacağız. İnşallah sonuç istediğimiz gibi olur ama ne olursa olsun, bu atmosfer çok daha güzel." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 21:40
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