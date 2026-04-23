  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi CHP’li Öztürk sapla samanı karıştırdı! Ayık kafayla bunu söylüyorsa.... Çocuklar, Fortnite ve PUBG’de öldürmeyi mi öğrensinler? Ömer Çelik, Leyen'i yerin dibine soktu İsrail’in ABD’deki "dokunulmazlık" zırhı parçalandı! "Mağdur İsrail" efsanesi bitti, yerine "soykırımcı" imajı geldi! CHP'li A. M. Başarır'dan skandal çıkış! Milletin ahlak değerleriyle alay ettiler Resmen duyuruldu! Suudi Arabistan Türkiye bombasını patlattı Hakan Fidan’dan sosyal medyayı sallayan cevaplar! Dışişleri mi, MİT mi? Hakan Fidan gençlerin "terleten" sorularına ne yanıt verdi? CHP’li vekil zikzak çizdi! Suçlu Vali olunca öyle belediye başkanı olunca böyle Ceyhan Belediye Başkanı serbest bırakıldı: Aziz İhsan Aktaş davasında 5 tahliye! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rutte'ye barış mesajı
Spor Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay hüngür hüngür ağladı
Spor

Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay hüngür hüngür ağladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay hüngür hüngür ağladı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, yaptığı büyük hatayla taraftarın tepkisini çekti. Maçın son bölümünde ıslıklanan deneyimli kaleci, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, yaptığı büyük hatayla taraftarın tepkisini çekti. Maçın son bölümünde ıslıklanan deneyimli kaleci, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Sahasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Maça damga vuran olay ise sarı-kırmızılı ekibin deneyimli kalecisi Günay Güvenç’in maç sonundaki gözyaşları oldu

 

GÜNAY'DAN BÜYÜK HATA

Gençlerbirliği'nin 1-0 önde olduğu mücadelede karşılaşmanın kritik anları oynanırken Günay Güvenç, yaptığı büyük bir hatayla kalesinde golü gördü. Kullanılan köşe vuruşunda topu elinden kaçıran deneyimli kaleci, topu ağlarında gördü. Bu golle birlikte skor 2-0 oldu.

 

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın son anlarında tribünlerin büyük tepkisini çeken Günay Güvenç, yoğun şekilde ıslıklandı. Günay, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Saha ortasında gözyaşlarına boğulan deneyimli eldiveni, takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etmeye çalıştı. Kameralara anbean yansıyan o görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

 

GALATASARAY TARAFTARINDAN DESTEK

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, onunla birlikte sahaya döndü. Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23