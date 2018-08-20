Galatasaray taraftarından Yasin Öztekin'e büyük tepki

Galatasaray taraftarı, Göztepe'nin yeni transferi Yasin Öztekin'e büyük tepki gösterdi.

Sezon başında Cimbom'dan ayrılarak İzmir temsilcisiyle el sıkışan tecrübeli oyuncu topu her ayağına aldığında Galatasaraylı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

YÜKSEK SESLE TEPKİLER GELDİ

Bir pozisyonda rakibine sert bir müdahalede bulunan Yasin'e yine tribünlerden yüksek sesli tepkiler geldi.

Yasin Öztekin, Galatasaray maçında istekli ve arzulu bir oyun sergiledi.