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Spor Galatasaray taraftarından İsrail protestosu
Spor

Galatasaray taraftarından İsrail protestosu

Yeniakit Publisher
2024-02-23 16:09:00 -
Galatasaray taraftarından İsrail protestosu

Galatasaray'ın Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin'e destek verirken, İsrail'i protesto ettiler.

Galatasaray'ın Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin'e destek verirken, İsrail'i protesto ettiler.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk oldu. Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı izlemek için Çekya'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi.

Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

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Öte yandan Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Victor Nelsson ve Derrick Köhn, Sparta Prag maçının kadrosunda yer almazken, Tete ise yedeğe çekildi.
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Victor Nelsson Sparta Prag ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı olduğu, Derrick Köhn de UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için kadroda yer almadı. Sparta Prag ile oynanan rövanş maçında bu üç futbolcunun yerine Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira forma giydi.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maçın kadrosunda yer almadı.

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