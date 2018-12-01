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Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumuna akın etti

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray idmanını taraftara açtı. Türk Telekom Stadyumunda düzenlenen idmana Galatasaraylı taraftarlar, büyük ilgi gösterdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:00
Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumuna akın etti

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, son idmanını Türk Telekom Stadyumunda sarı-kırmızılı taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi.

Taraftarlar, İstanbul'daki GSSTORE'lardan yaptığı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı için bilet sahibi oldu.

Kulüplerine destek olan taraftarlar stat mağazasında uzun kuyruklar oluşturdu.

"Her maç öncesi antrenman taraftara açılsın"

Bursa'dan geldiğini söyleyen bir taraftar, derbi maçı alacaklarını, bundan sonraki her maçtan önce Türk Telekom Stadyumunda idmanın taraftarlara açık olmasını istediğini söyledi. İstanbul Beykoz'dan antrenmanı izlemek için geldiğini belirten bir taraftar ise, "İş yerinden çıkıp geldik. Takımımıza da katkıda bulduk, bilet aldık.Derbiyi de 2-1 alırız" diye konuştu.

"Babam iyi ki beni Galatasaraylı yapmış"

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu belirten bir başka taraftar ise, "Babam iyi ki beni Galatasaraylı yapmış. O yüzden mutluyum, gururluyum. Alışverişte atkı aldım. Yeğenime bir şeyler aldım. Derbi de 1-0 olsun, bizim olsun. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:00
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Türkiye
  5. Bursa
  6. Beykoz
  7. Türk Telekom
  8. Türk Telekom Stadyumu
  9. GSSTORE

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