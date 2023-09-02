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Spor Galatasaray takım otosbüsüne saldırı
Spor

Galatasaray takım otosbüsüne saldırı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 20:12:00 - 2023-09-02 20:18:27
Galatasaray takım otosbüsüne saldırı

Gaziantep'te maç öncesi Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Erdal Güneş'in ekibi Gaziantep FK ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak bu lig mücadelesi öncesinde tansiyon bir hayli arttı.

Müsabaka öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.

Sadece maddi zarar var

GS TV, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın otobüsünün taşlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
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