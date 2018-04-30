Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray son düzlükte

Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, son 3 haftaya önde girdiği sezonlarda şampiyonluğu bırakmıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:13
Galatasaray son düzlükte

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonunundan bu yana son 3 haftaya zirvede girdiği tüm sezonlarda mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

NTV Spor'da yer alan haberde, Galatasaray, 1987-88 sezonundan itibaren bitime 3 hafta kala zirvede yer aldığı 10 sezonunda da şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, son üç haftaya zirvede girdiği 1987-88, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2011-12, 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

ŞAMPİYONLUKLARIN 6'SI TERİM İLE KAZANILDI

Galatasaray, son üç haftaya önde girerek elde ettiği söz konusu 10 şampiyonluğun 6'sını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte dördüncü dönemini geçiren Terim, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13 sezonlarında bitime 3 hafta kala zirvede yer alan takımını şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.

İKİNCİ SIRADA GİRDİĞİ 4 SEZONUN 3'ÜNDE ŞAMPİYON

Galatasaray, üç puanlı sistemde son 3 haftaya averajla ikinci sırada girdiği 4 sezonun üçünde de rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993'te Beşiktaş, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında da Fenerbahçe'yi son 3 haftada geçerek, sezon sonunda kupayı havaya kaldırdı.

Galatasaray'ın bitime üç hafta kala averajla ikinci sırada yer aldığı 2000-2001 sezonunda ise lider Fenerbahçe şampiyonluk elde etti.

KALAN 3 MAÇ

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, kalan üç maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu 3 müsabakadan da galibiyetle ayrılarak son haftalarda bırakmadığı şampiyonluğa bir kez daha ulaşmaya çalışacak

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:13
  1. Malatya
  2. galatasaray
  3. spor
  4. şampiynluk
  5. süper lig
  6. futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona Arda'yı çabuk unuttu!
    1. Barcelona Arda'yı çabuk unuttu!
    2. Galatasaray son düzlükte
    3. Mersin'de 500 çarşı ve mahalle bekçisi..
    4. Amerika'dan Rusya'ya çağrı
    5. Avrupa ülkesinde büyük kriz
    6. Muhalefetin seçim formülleri!
    7. Tapu'da devrim gibi karar
    8. İngiltere'de Cenk Tosun rüzgarı!..
    9. TOKİ'den ucuz konut fırsatı
    10. Gül'ün finali! Arınç'ın güçlü dönüşü...
    11. O noktalar belirlendi, 311 milyon..
    12. Türk Bayrağını öptüğü için kovulmuştu!..
    13. Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti..
    14. ABD'den Rusya'ya çağrı: Askerlerinizi..
    15. Skandal sözler! Set ortamlarında o..
    16. Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek..
    17. Akılalmaz hırsızlık! Kendi döşedikleri..
    18. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi..
    19. Erdoğan: Bu bir diriliştir
    20. Karabük’te ürküten yangın!
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...