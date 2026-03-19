  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray son durumlarını açıkladı! Osimhen ve Lang'dan kötü haber

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolcularının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen’in kolunda kırık tespit edilirken, Noa Lang’ın başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyata alınacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir. Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23